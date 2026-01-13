Ahmet Akın'dan AKP iddiasına yanıt: Saat verdi, çağrı yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye katılacağı iddiası kamuoyunda gündem oldu.

Akın, iddiaların ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Daha önce de belirttiğim üzere, olduğum yerdeyim ve Balıkesir’imde hiçbir hemşehrimi ayırmadan, herkesi 'Balıkesir Ailem' olarak kabul ederek şehrime ve milletimize hizmet etmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akın'ın açıklamasına rağmen AKP iddiaları devam etti.

"CHP'DEYİM, PARTİMDEYİM"

Akın, bugün Halk TV'ye yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddederek, "CHP'deyim, partimdeyim" dedi.

Akın, "Partimdeyim, CHP’deyim. saat 14:00’te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akın, 31 Mart'ta, Balıkesir'de 78 yılın ardından yerel seçimi kazandıklarını belirterek iddialara inanamadığını kaydetti.