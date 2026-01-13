AKP kulislerinde açık rahatsızlık: ‘Vatandaş hizmet alamıyor, sandıkta bedeli ağır olur’

AKP’de sağlık politikaları ilk kez bu denli sert biçimde parti içinden hedef alınıyor. Parti yönetimine yakın üst düzey kurmaylar, sahadan gelen tepkilerin artık “gizlenemez” boyuta ulaştığını belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde, Sağlık Bakanlığı’nın hem hizmet sunumunda hem de vatandaşla kurduğu iletişimde ciddi bir kırılma yaşandığı ifade ediliyor. Kurmaylar; yaşanan krizin yalnızca idari değil, doğrudan siyasi sonuçlar üreten bir sorun hâline geldiğine dikkat çekiyor.

‘FAHRETT İN KOCA’NIN YERİNE SİSTEMİ D ÜZELTS İN DİYE GELDİ, DAHA K ÖTÜ YAPTI’

AKP kulislerinde en sert eleştiriler, bakanlık değişiminin beklentileri karşılamadığı yönünde dile getiriliyor. Kurmayların değerlendirmesi net:

“Fahrettin Koca’nın yerine sağlık sistemini düzeltsin diye geldi ama tablo daha kötü. Açık söyleyelim, Fahrettin Koca’yı mumla arıyoruz.”

Bu ifadelerle randevu krizi, hizmete erişim sorunu, personel yetersizliği ve yönetim zafiyetleri doğrudan mevcut bakanlığa bağlanıyor. Parti içi raporlarda sağlık alanı artık “riskli başlık” olarak değerlendiriliyor. AKP’li kurmaylar, sahadan gelen geri bildirimlerin benzer cümlelerle dolu olduğunu aktarıyor: “Vatandaş hizmet alamıyor. Bunun siyasi karşılığı çok net: Oy kaybediyoruz.”

Kurmaylara göre sağlık, uzun yıllar AKP’nin seçmenle kurduğu en güçlü bağlardan biriydi. Bugün ise aynı alan, partinin en fazla oy kaybı yaşadığı başlıklardan biri hâline gelmiş durumda.

CİMER’DE ZİRVE SAĞLIK BAKANLIĞI: ‘İLETİŞİM KOPMUŞ DURUMDA’

Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurularda Sağlık Bakanlığı ilk sıralarda yer alıyor. AKP’li yöneticiler, bu tabloyu “vatandaşın çaresizliğinin göstergesi” olarak yorumluyor. Bir kurmay, durumu şu sözlerle özetliyor:

“Bakanlık vatandaşa kapalı. Ne sahada ne masada iletişim var. İnsanlar derdini anlatacak muhatap bulamıyor.”

‘SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE SAĞLIK L ÜTUF DE ĞİLDİR’

AKP kulislerinde en fazla tepki çeken başlıklardan biri de devlet hastanelerinde başlatılan yeni mesaj uygulaması oldu. Hastaneye giden vatandaşlara, “Devletimiz sizin için şu kadar ödeme yaptı” şeklinde bilgilendirme mesajları gönderiliyor. Kurmaylar bu uygulamanın seçmeni öfkelendirdiğini savunuyor: “Bu mesajlar vatandaşı irite eder. Oy kaybettirir. Devlet sağlık üzerinden böyle bir dil kuramaz.” AKP’li isimler, söz konusu mesajların devletin sosyal niteliğine zarar verdiğini ifade ediyor. Yapılan değerlendirmelerde şu vurgu öne çıkıyor:

“Sosyal hukuk devletinde vatandaşın sağlık hizmetini devlet öder. Bunu mesajla hatırlatmak, maliyet hesabı yapmak doğru değil. ‘Bak sana ne kadar harcadık’ demek, devletin itibarını zedeler.”

KRİZ VAR AMA REVİZYON YOK

AKP kulislerinde dikkat çeken bir başka başlık ise yaklaşan kabine revizyonu tartışmaları. Parti içindeki yaygın kanaate göre, birçok alanda değişiklik konuşulurken Sağlık Bakanlığı’nın adı kulislerde geçmiyor. Bu durum, parti içinde yeni bir rahatsızlık başlığına dönüşmüş durumda. Kurmaylar, bu çelişkiye dikkat çekiyor:

“Sahada en çok sorun yaşanan, bakanlık sağlık. Ama kabine revizyonunda adı yok. Bu tablo parti içinde de sorgulanıyor.”

‘SAĞLIKTA KAZANILAN SİYASİ KREDİ HIZLA ERİYOR’

AKP’li kurmaylar, sağlık reformlarının geçmişte partinin en güçlü seçim argümanlarından biri olduğunu hatırlatıyor. Ancak bugün gelinen noktada bu kazanımın hızla eridiği ifade ediliyor. Kurmaylar, “Sağlık reformları yıllarca seçim kazandırdı. Şimdi ise seçmen isyan ediyor. Bu alarmdır” diyor. AKP içindeki değerlendirmelere göre, sağlık alanındaki memnuniyetsizlik kısa sürede giderilmezse bunun sandıkta ağır bir karşılığı olacak. Kurmayların uyarısı net:

“Sağlık seçmenin kırmızı çizgisidir. Bu alanı kaybederseniz, sandığı da kaybedersiniz.”