İstila! Milyonlarcası geldi ve...
İstila! Milyonlarcası geldi ve...
3 Mayıs 2019, Cuma
DHA
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Milyonlarcası Kızıldeniz’i aşıp geldi.
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O ülkedeki birçok kent, istilaya uğradı.
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Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre’yi mahveden çekirgeler, Kızıldeniz üzerinden geldikleri Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.
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Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medine’de de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtildi
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Uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu.
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Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.
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