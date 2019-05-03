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İstila! Milyonlarcası geldi ve... 3 Mayıs 2019, Cuma DHA

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Milyonlarcası Kızıldeniz’i aşıp geldi.
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O ülkedeki birçok kent, istilaya uğradı.