Avrupa Bölgeler Komitesi'nden Ekrem İmamoğlu'na ödül

Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen ve görevi başında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in ismini taşıyan Pawel Adamowicz Ödülü, bu yıl CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

İmamoğlu, aldığı ödüle ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokrasi, insan onuru ve birlikte yaşama iradesi ilkelerinin simgesi olarak verilen Paweł Adamowicz Ödülü’ne layık görülmekten onur duyuyorum. Bu anlamlı ödül için beni aday gösteren ve destekleyen herkese, ödülü veren Gdańsk Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve ICORN’a teşekkür ederim. Adamowicz nefret söylemine, ayrımcılığa ve korku siyasetine karşı cesaretle duran tüm yerel liderlere ilham olmaya devam etmektedir. Demokrasiyi yerelden güçlendirmeye, adaleti ve eşitliği savunmaya, şehirlerimizi özgür ve kapsayıcı kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ödülü demokrasi için her koşulda yılmadan mücadele veren tüm vatandaşlarımıza ithaf ediyorum."