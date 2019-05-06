Yaşlanmanın 9 belirtisi! 6 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr
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İspanya’daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Manuel Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri. Araştırmada uzmanlar zaman geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi
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İspanya’daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden doktor Manuel Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri. Araştırmada uzmanlar zaman geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi.