Bitkisel hayata girdiği iddia edilmişti... Fatih Ürek'in menajerinden açıklama geldi!

Sanatçı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken gazeteci Özlem Gürses, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Gürses’in paylaştığı bilgilere göre, 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakım tedavisi yaklaşık iki aydır sürüyor. Gürses, sanatçının zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığının ifade edildiğini, ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisini paylaştı.

"BİTKİSEL HAYAT" İDDİASI

Gürses, açıklamasında Ürek’in hayati fonksiyonlarını artık tek başına sürdüremediğinin kendisine iletildiğini belirterek, ortaya çıkan tablonun “bitkisel hayata benzer bir durum” olarak değerlendirildiğini söyledi. Açıklamalarının ardından Gürses, sanatçı için geçmiş olsun dileklerini yineledi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen Mert Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in durumunun stabil olduğunu vurguladı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre Siliv, iddialara şu sözlerle noktayı koydu: "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz."