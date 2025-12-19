TRT Haber canlı yayınında ortalık karıştı: Ceketi fırlattı, 'Yeter!' diye bağırdı

İktidarın yayın organına dönüşen TRT'nin haber kanalı TRT Haber’de, canlı yayın sırasında haber merkezinde yaşanan gerginlik ekrana yansıdı.
Olay, kanalda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adının “Emniyet Başkanlığı” olarak değiştirileceğine ilişkin haberi aktarıldığı sırada meydana geldi.
Yayın devam ederken stüdyonun arka bölümünde bulunan haber merkezinde tartışma yaşandığı fark edildi.
Ekrana yansıyan ve canlı yayına yansıyan görüntülerde, bir kadın çalışanın tepkili şekilde ceketini çıkararak çalışma arkadaşlarına fırlattığı ve “yeter!” diyerek bağırdığı görülüyor.