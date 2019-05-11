Boğaz'ın ortasındaki harabe...
Boğaz'ın ortasındaki harabe...
11 Mayıs 2019, Cumartesi
DHA
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Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.
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