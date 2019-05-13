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Son hali görenleri şaşırttı! 13 Mayıs 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Emelle Lewis (22),15 yaşındayken erkek arkadaşı olmadığı için kendisini şişman ve çirkin hissetmeye başladı.
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Anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı gelişen genç kız, verdiği kilolar yüzünden çocuk kıyafetleri giymeye başladı.