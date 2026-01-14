Son dakika... Hakimi silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı!

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçarslan’ın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasını talep etmişti.

Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, saldırının ani bir öfke anı değil, olaydan önce gönderilen tehdit içerikli mesajlar ve görsellerle birlikte değerlendirildiğinde süreklilik gösteren bir süreç olduğu vurgulandı. Savcılık, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermeyi reddetmesini ise dosyada özellikle kayda geçirdi.

“ŞİFRESİNİ VERMEDİ, DİJİTAL DELİLLER HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ”

Sevk yazısında, mağdur hakimin mevcut yaralanması nedeniyle ifadesinin henüz alınamadığı belirtilirken, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi nedeniyle dijital delillerin tamamına ulaşılamadığı aktarıldı.

Buna rağmen savcılık; dosyada bulunan tehdit mesajları, olayın gerçekleşme biçimi ve adliye içindeki müdahale anlarını birlikte değerlendirerek, şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine vardı.

“SAVCIYIM DİYEREK SİLAHINI ÇIKARDI”

Olayın 13 Ocak 2026’da İstanbul Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında yaşandığı belirtildi. Sevk yazısına göre Kılıçarslan, daha önce duygusal birliktelik yaşadığı kadın hakimin çalışma odasına gitti. Burada yeniden tartışma çıktı ve şüpheli, mağdura silahla ateş etmeye başladı.

Mağdurun yardım istemesi üzerine odaya giren hükümlü çaycı, savcılık yazısında kritik bir figür olarak yer aldı. Şüphelinin kendisini “savcı” olarak tanıttığı, belindeki tabancayı çıkararak koşmaya başladığı, araya giren hükümlü çaycının müdahale ettiği sırada birden fazla el ateş edildiği belirtildi.

Sevk yazısına göre, hükümlü çaycının silaha müdahale ederek namluyu havaya kaldırmasıyla mermiler duvara isabet etti. Ardından olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle silah ele geçirildi.

“EYLEM ENGELLENDİĞİ İÇİN TAMAMLANAMADI”

Başsavcılık, sevk yazısında şüphelinin eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğunu, ancak hükümlü çaycının müdahalesi ve kolluk güçlerinin gelmesiyle eylemin tamamlanamadığını açıkça ifade etti.

Bu nedenle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, şüphelinin ise mağduru öldürme kastıyla ateş ettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

CMK 100 KAPSAMINDA TUTUKLAMA İSTEMİ

Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, katalog suç kapsamında yer alması ve öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi uyarınca tutuklama talep edildi.

Muhammed Çağatay Kılıçarslan, TCK 81/1 ve 35. maddeleri kapsamında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YARALI HAKİM TABURCU EDİLDİ

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen savcının silahla yaraladığı hakim Aslı Kahraman, yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Muhammed Çağatay Kılıçaslan, “kasten insan öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.