Beren Saat’i sarsan ölüm!
Beren Saat’i sarsan ölüm!
7 Haziran 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.
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Ahu Yağtu ve Melisa Sözen’in ardından Beren Saat de Instagram hesabından yakın arkadaşı için veda mesajı yayımladı.
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İşte Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı veda mesajı;
"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.