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Beren Saat’i sarsan ölüm! 7 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.
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Ahu Yağtu ve Melisa Sözen’in ardından Beren Saat de Instagram hesabından yakın arkadaşı için veda mesajı yayımladı.