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İşte Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı veda mesajı;



"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.