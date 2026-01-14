5 ay sonra tahliye oldu: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "rüşvete aracılık etme" suçundan 5 ay önce tutuklanan ve yargılanan Avukat Rezan Epözdemir’in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Rezan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum.

Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun. Selam, sevgi ve saygılarımla."