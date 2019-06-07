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Hipodromda defile ve yarış heyecanı 7 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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İZMİR Şirinyer Hipodromu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'na ve 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Kıyafetleri' defilesine ev sahipliği yaptı.
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Bir ajans koordinatörlüğünde ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen defilede 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını' konseptli 'Medeniyetler, Osmanlı Kreasyonları ve Günümüz Cumhuriyet Kadını' temalı koleksiyon ürünleri sergilendi. Yarışseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Uluslararası Kadın Konseyi Koşusu'ndan önce, padok alanında yapıldı.