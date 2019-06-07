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Uluslararası Kadın Konseyi (ICW), 'Kadınlar için insan haklarını savunmak' ortak amacıyla farklı milletlerin birlikte çalıştığı bir kadın örgütüdür. Mart ve Nisan 1888'de, Washington'da bir araya gelen 9 ülkenin (Kanada, ABD, İrlanda, Hindistan, Birleşik Krallık, Finlandiya, Danimarka, Fransa ve Norveç) kadın temsilcileri tarafından, Susan Brownell Anthony önderliğinde kuruldu. Konseyin katılımcıları profesyonel örgütler, sendikalar, sanat ve ticaret çevreleri ile hayırsever oluşumlardan insanlardır. Ulusal konseylerin bağlı olduğu ve bu sayede uluslararası düzeyde seslerini duyurdukları Uluslararası Kadın Konseyi, Birleşmiş Milletler'deki danışman statüsünün yanı sıra birçok uluslararası organizasyonun da daimi temsilcisidir. Türkiye'de bu oluşuma üye olan ve aynı amaçla çalışan kuruluş ise Türk Kadınlar Konseyi Derneği'dir.

