Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!

2.05.2026 09:21:00
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki milli yıldız Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü. 

NİSAN AYININ ZİRVESİNDE

Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği birbirinden güzel iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı. 

Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler şok bir sakatlıkla sezonu kapattı. Milli futbolcunun, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Braga, Demir Ege Tıknaz'ın da gol attığı maçta Freiburg'u 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den paylaşım geldi.
İtalya Serie A'da şampiyonluk için geri sayıma geçen Inter'e milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. İtalyan basını, milli futbolcunun yeni bir kas sakatlığı yaşadığını ve sezonu kapattığını duyurdu.