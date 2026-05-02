Bahçeli Ahmet Türk için çağrı yapmıştı: Mardin'de dikkat çeken 'kayyım' kararı

2.05.2026 10:25:00
Güncellenme:
İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrı yaptığı, iktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan'ın Mayıs ayında Ahmet Türk'ün göreve dönebileceğini işaret ettiği Mardin'de kayyım süresi uzatıldı.

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

YANDAŞ İSİM TARİH VERMİŞTİ

İktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrısını yaptığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Mayıs ayı içinde göreve dönebileceğini öne sürmüştü.

Ancak alınan karar ile kayyım Akkoyun'un görev süresi iki ay daha uzatılmış oldu.

İlgili Haberler

Bahçeli 'makama dönmeli' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ahmet Türk' kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk için "Makama dönmeli" çağrısı sonuç bulmadı. İçişleri Bakanlığı, kayyımın görev süresini 2 ay daha uzattı.
Bahçeli 'Ahmet'ler makama' demişti: Ahmet Türk ve Ahmet Özer için 'mayıs ayında göreve iade' iddiası İktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrısını yaptığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mayıs ayı içinde göreve dönebileceğini öne sürdü.
DEM Partili Tülay Hatimoğulları ve Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası açıklama: 'Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreç komisyonunun ortak raporuna ilişkin, "Sayın Kurtulmuş'un ve diğer iktidar temsilcilerinin işaret ettiği bayram sonrasını beklemenin bir manası yoktur. Gelin bu hayırlı ayda hayırlı işleri hep beraber yapalım" dedi. Hatimoğulları ayrıca terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki 'statü' tartışmasına da değindi. Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ise Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt vererek, "Kayyımlar meselesinde yasal düzenlemeye ihtiyaç yok" şeklinde konuştu.