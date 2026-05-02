Bahçeli Ahmet Türk için çağrı yapmıştı: Mardin'de dikkat çeken 'kayyım' kararı

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

YANDAŞ İSİM TARİH VERMİŞTİ

İktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrısını yaptığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Mayıs ayı içinde göreve dönebileceğini öne sürmüştü.

Ancak alınan karar ile kayyım Akkoyun'un görev süresi iki ay daha uzatılmış oldu.