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Okan Müdderisoğlu programın başından sonuna kadar kiminle mesajlaştı? 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, NTV - Star Tv ortak yayınına konuk oldu. Canlı yayında telefondan talimat alan yandaş Sabah temsilcisine tepki yağdı!

İşte o tepkilerden bazıları;
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