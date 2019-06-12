Okan Müdderisoğlu programın başından sonuna kadar kiminle mesajlaştı?
Okan Müdderisoğlu programın başından sonuna kadar kiminle mesajlaştı?
12 Haziran 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, NTV - Star Tv ortak yayınına konuk oldu. Canlı yayında telefondan talimat alan yandaş Sabah temsilcisine tepki yağdı!
İşte o tepkilerden bazıları;
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