Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri için fezleke talebi

Son Dakika... Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri için fezleke talebi

2.06.2026 10:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri için fezleke talebi

Son dakika haberi... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. 

Bu kapsamda; seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında yapılan açıklamada, soruşturmanın ayrıntılarına ve sanık beyanlarına yer verildi.

Açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Antalya #Soruşturma

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ' sözleri sonrası İlker Başbuğ’dan açıklama: 'Özgür Özel, akla gelecek en son isimlerden biridir'
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ' sözleri sonrası İlker Başbuğ’dan açıklama: 'Özgür Özel, akla gelecek en son isimlerden biridir' 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye'de birileri FETÖ'cülükle suçlanacaksa, akla gelebilecek en son isimlerden biridir" dedi.
Özgür Özel, Newsweek’e yazdı: 'Bu kriz yalnızca iç politika meselesi değil...'
Özgür Özel, Newsweek’e yazdı: 'Bu kriz yalnızca iç politika meselesi değil...' Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newsweek’te yayımlanan yazısında Türkiye’deki demokrasi krizinin artık yalnızca iç politika meselesi olmadığını belirterek Avrupa, NATO ve bölge güvenliği için risk oluşturduğunu vurguladı. Özel, iktidarın muhalefeti yargı yoluyla tasfiye etmeye çalıştığını savunarak, “Demokrasi ve istikrar uzun süre birbirinden ayrılamaz” mesajı verdi.
Özgür Özel cephesinden 'günün kelimesi': 'Butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı...'
Özgür Özel cephesinden 'günün kelimesi': 'Butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı...' Özgür Özel İletişim adlı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 'Günün kelimesi: Meşruiyet' başlıklı gönderide "Sandıkta kazanamayanların adliye koridorlarında, saray köşelerinde aradığı; ancak 81 ilin onurlu delegeleri tarafından verilmediği için butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı değer" ifadelerine yer verildi.