İBB'nin elinden alınıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti: Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

2.06.2026 09:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İBB'nin restore edip yeniden önemli turizm noktalarından biri haline getirdiği Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00'da tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye işleminin turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken yapıldığı sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı güne kadar kapalı olacak.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’ye bağlı İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından birine dönüşen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. 

Sarnıç, bugün saat 10.00’da turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken, tahliye edildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GİŞELERİ KURULANA DEK KAPALI KALACAK

İBB'nin kendi gişeleri söktüğü Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

Öte yandan sarnıcın boşaltılma anı, kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Devir ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin X hesabından duyurulmuştu.

İmamoğlu, "Yerebatan Sarnıcı'nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi" diye yazmıştı.

İBB de, mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim veya resmi tebligat olmadan değiştirildiğini açıklamıştı.

VAKIFLAR'A DEVREDİLEN İLK TARİHİ YAPI DEĞİL

Yerebatan Sarnıcı, İBB'ye ait kültürel ve tarihi yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği ilk yapı değil.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilk olarak Mart 2021'de Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçtiğini duyurmuştu. İBB söz konusu devrin "Taksim Meydanı projesini engellemek için" yapıldığını aktarmıştı.

Daha sonra Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi uzun süredir İBB'nin elinde bulunan tarihi yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği ortaya çıkmıştı.

İBB, bu devirleri mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme kararını verdi: Yerebatan Sarnıcı hakkında kritik gelişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılan tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve tahliyesi yargıya takıldı.
İBB'den 'Yerebatan Sarnıcı' açıklaması: 'Resmi tebligat yapılmadan, idari bildirimde bulunulmadan...' İBB mülkiyetindeki Yerebatan Sarnıcı’nın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği açıklandı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmamış, herhangi bir idari bildirimde bulunulmamış ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliği gerçekleştirilmiştir" denildi.
Ekrem İmamoğlu'ndan sert 'Yerebatan Sarnıcı' tepkisi! 'Bir 'çökme' kararı verildiyse...' Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildiğini duyurdu. İmamoğlu "Ortada açık bir tablo var: Bir “çökme” kararı verildiyse; ne hukuku dinliyorlar, ne adaleti gözetiyorlar ne de kamu vicdanına kulak veriyorlar" dedi.