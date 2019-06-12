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Konuşmasında toplumun yarısının kadın olduğunun ve kadınların ülkede ve üretimde söz sahibi olmadığının da altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Sizleri daha etkin hale getirmek için mücadele vereceğiz. Bu konuda benim en önemli güç kaynağım da eşim. Kendisiyle buraya geldik. Dolayısıyla sizden şunu istiyoruz. Özellikle bu süreçte yenilikçi ve daha enerjik bir anlayışa ihtiyacımız olduğunu ve bu seçimin özellikle bir yönüyle adalet ve demokrasi tercihi olduğunu da unutmamanızı istiyorum. Aynı zamanda yeniden İstanbul’un tüm enerjisiyle ayağa kalkacağı bir süreç olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerek. Çocuklar, gençler ve kadınlar önceliğimiz. Hepinizi çok seviyor, sizlere güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak.”