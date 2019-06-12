İmamoğlu, Maltepeli kadınlarla tekne turunda buluştu
İmamoğlu, Maltepeli kadınlarla tekne turunda buluştu
12 Haziran 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediyesi’nin 5 yıl boyunca geleneksel olarak düzenlediği Boğaz turunda Maltepeli kadınlarla bir araya geldi. Kadınların büyük ilgisiyle birlikte sevgi seliyle karşılaşan ve tek tek tüm kadınlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Dileğimiz ve isteğimiz bu şehrin içerisinde özellikle kadınların daha çok hayata katılması ve bunu hisseden bir yönetimle buluşması. Üreten, kendini güvende hisseden ve çocuklarıyla beraber daha mutlu olan kadınların bulunduğu bir İstanbul’u var etmek istiyoruz. Bu konuda çok çalışacağız, çok güzel projelerimiz var” dedi.
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İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepeli kadınlarla bir araya geldi. İlçe belediyesinin 5 yıl boyunca geleneksel olarak düzenlediği boğaz turlarının ikinci gününe Cevizli, Başıbüyük, Fındıklı ve Esenkent mahallelerinden kadınlar katıldı. Turda halaylar çekerek eğlenen kadınlar, kendilerine verilen sürpriz hediyelerle mutlu olurken, çocuklar da boyama etkinlikleriyle hünerlerini gösterdi. Boğaz gezisi büyük bir coşku içerisinde sürerken, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve meclis üyeleri ile kadınlara eşlik etti.
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“YENİ BİR İSTANBUL’U KADINLARLA KURACAĞIZ”
Burada kadınlara seslenen ve kadınlar için önemli projeleri olduğundan bahseden Ekrem İmamoğlu, “Herkese merhaba. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Eşimle beraber sizleri selamlıyoruz, hepinize iyi geziler diliyoruz. Bugün Ali Kılıç Başkanım dedi ki Maltepe’nin en güzel hanımları şu an teknede, onları görmeden gitmek olmaz. Ben de sizi ziyarete geldim. Hepinizin çok güzel bir İstanbul’da buluşması için mücadele veriyoruz. Dileğimiz ve isteğimiz bu şehrin içerisinde özellikle kadınların daha çok hayata katılması ve bunu hisseden bir yönetimle buluşması. Üreten, kendini güvende hisseden ve çocuklarıyla beraber daha mutlu olan kadınların bulunduğu bir İstanbul’u var etmek istiyoruz. Bu konuda çok çalışacağız, çok güzel projelerimiz var” dedi.
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Konuşmasında toplumun yarısının kadın olduğunun ve kadınların ülkede ve üretimde söz sahibi olmadığının da altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Sizleri daha etkin hale getirmek için mücadele vereceğiz. Bu konuda benim en önemli güç kaynağım da eşim. Kendisiyle buraya geldik. Dolayısıyla sizden şunu istiyoruz. Özellikle bu süreçte yenilikçi ve daha enerjik bir anlayışa ihtiyacımız olduğunu ve bu seçimin özellikle bir yönüyle adalet ve demokrasi tercihi olduğunu da unutmamanızı istiyorum. Aynı zamanda yeniden İstanbul’un tüm enerjisiyle ayağa kalkacağı bir süreç olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerek. Çocuklar, gençler ve kadınlar önceliğimiz. Hepinizi çok seviyor, sizlere güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak.”
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KILIÇ'TAN KADINLARA ÇİÇEK TAÇ
Tekne turlarının sabahki programına katılarak halkı selamlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da kendisine selam gönderen bir tekneyi “Her şey çok güzel olacak” diye selamlayarak kadınlara hitap etti. Kılıç, “Bu tekne turlarımızı 5 yıldır aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim nasip etti, inşallah 5 yıl sizlerle her yaz boğaz turunu gerçekleştireceğiz. Amacımız Maltepeli kadın kardeşlerimizin, yılda 1 kez de olsa komşularıyla bir araya gelip boğazda temiz hava alması. Maltepe’de kadın ayrıcalıklıdır. Bunu araştırma yapan tüm vakıf ve enstitüler belirlemiştir. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği her güzelliğin altında mutlaka kadının imzası vardır. Ne demiştir Peygamber Efendimiz, cennet kadınların ayakları altındadır. Neden? Çünkü doğuran, üreten, büyüten ve topluma kazandıran annenin, kadının ta kendisidir” şeklinde konuştu.
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Seçimlerin gelip geçici olduğunu ifade eden Kılıç, “Artık beni tanıyorsunuz, yakama yapışacaksınız, bir evladınız, bir kardeşiniz olarak Allah bana güç verdikçe ekibimle beraber sizlerin hizmetinizde olacağız. Kadın-erkek ayrımı yapmadan, nereden geldiği nereye gittiğini bilmeden, kültür ve inancına bakmadan ve insan erdemi ve bilinciyle insana hizmet etmek başımızın tacı” dedi. Konuşmaların ardından kadınlar için hazırlanan özel program ve matine gerçekleştirildi. Turda çocuklar da boyama etkinlikleriyle hem eğlendi, hem öğrendi. Çocuklarla şarkıların da söylendiği etkinliğin sonunda kadınlara Belediye Başkanı Kılıç tarafından çiçekten yapılan taç dağıtıldı.
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