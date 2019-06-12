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İmamoğlu, Maltepeli kadınlarla tekne turunda buluştu 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediyesi’nin 5 yıl boyunca geleneksel olarak düzenlediği Boğaz turunda Maltepeli kadınlarla bir araya geldi. Kadınların büyük ilgisiyle birlikte sevgi seliyle karşılaşan ve tek tek tüm kadınlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Dileğimiz ve isteğimiz bu şehrin içerisinde özellikle kadınların daha çok hayata katılması ve bunu hisseden bir yönetimle buluşması. Üreten, kendini güvende hisseden ve çocuklarıyla beraber daha mutlu olan kadınların bulunduğu bir İstanbul’u var etmek istiyoruz. Bu konuda çok çalışacağız, çok güzel projelerimiz var” dedi.
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İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepeli kadınlarla bir araya geldi. İlçe belediyesinin 5 yıl boyunca geleneksel olarak düzenlediği boğaz turlarının ikinci gününe Cevizli, Başıbüyük, Fındıklı ve Esenkent mahallelerinden kadınlar katıldı. Turda halaylar çekerek eğlenen kadınlar, kendilerine verilen sürpriz hediyelerle mutlu olurken, çocuklar da boyama etkinlikleriyle hünerlerini gösterdi. Boğaz gezisi büyük bir coşku içerisinde sürerken, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve meclis üyeleri ile kadınlara eşlik etti.