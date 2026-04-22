Market raflarının popüler markasıydı: Türk gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda için mahkeme tarafından geçici konkordato kararı verildi. Şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenleme sürecine girdiği belirtildi.

3 AY GEÇİCİ KONKORDATO KARARI VERİLDİ

Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karara göre DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanındı. Kararın, şirketlerin finansal yeniden yapılanma sürecine girmesi amacıyla verildiği ifade edildi.

Bolaman Park Gıda bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin, mali yapılarının korunması ve borçların yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

NUT MASTER MARKALI ÜRÜNLER DE SÜRECE DAHİL

Karar kapsamında Nut Master markasıyla fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üretimini yapan DKC Grup Gıda’nın da konkordato sürecine dahil olduğu belirtildi.

Yaklaşık 14 yıllık geçmişe sahip şirket ile birlikte ortakları da geçici konkordato kapsamına alındı.

ŞİRKET ORTAKLARI DA KAPSAMDA

Mahkeme kararına göre Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ay süreli geçici konkordato sürecine dahil edildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında, alacaklılara ilanın ardından 7 gün içinde itiraz hakkı tanındığı belirtildi. Bu süre içinde konkordato şartlarının oluşmadığına dair delillerle başvuru yapılabileceği ve mahkemeden talebin reddinin istenebileceği ifade edildi.