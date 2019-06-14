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Hanife Gürdal neden başını açtığını açıkladı 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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İzdivaç programıyla adını duyuran tesettürlü gelin adayı Hanife Gürdal, neden başını açtığını açıklayarak eleştirilere cevap verdi. Hanife, "İslamiyeti çok güzel temsil ettiğime inanıyorum. Ama daha fazla tesettürlü kalamadım." dedi.
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Yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurmuştu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.