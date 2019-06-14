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'İslamiyeti çok güzel temsil ettim': Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum" dedi.