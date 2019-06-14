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Atatürk Havalimanı'nda hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Ticari uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronundaki hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.
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İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.