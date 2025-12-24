Kaddafi'nin oğlundan kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı'na mesaj

Saadi Kaddafi, X (eski Twitter) hesabından yayımladığı paylaşımda, Ankara üzerinde uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden el-Haddad’ın fotoğrafına yer verdi.

Kaddafi mesajında şu ifadeleri kullandı:

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ölümü beni derinden sarstı. Esaret altındayken bana sürekli selam gönderirdi

Bu sözlerle, cezaevinde bulunduğu dönemde el-Haddad ile dolaylı biçimde iletişim kurduklarını ima etti.

Saadi Kaddafi ayrıca, el-Haddad’ın Libya’da “gerçek bir ordu kurmayı arzuladığını” vurguladı.

Saadi Kaddafi, Eylül 2021’de, Trablus’taki bir cezaevinde yedi yıl tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin kendisi hakkında verdiği beraat kararı doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin hemen ardından Türkiye’ye giden Kaddafi, burada siyasi sığınma elde etmişti.

ÜST DÜZEY İSİMLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdül Hamid Dibeybe, dün akşam yaptığı açıklamada, uçak kazasında Muhammed el-Haddad’ın yanı sıra; Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Feturi Garibel, Askerî Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katayvi, Libya Genelkurmay Başkanlığı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab ile Genelkurmay Basın Ofisi foto muhabiri Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un da yaşamını yitirdiğini duyurdu.