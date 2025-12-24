Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaddafi'nin oğlundan kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı'na mesaj

Kaddafi'nin oğlundan kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı'na mesaj

24.12.2025 15:06:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Kaddafi'nin oğlundan kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı'na mesaj

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Saadi Kaddafi, Ankara'da geçirdiği uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad için taziye mesajı paylaştı.

Saadi Kaddafi, X (eski Twitter) hesabından yayımladığı paylaşımda, Ankara üzerinde uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden el-Haddad’ın fotoğrafına yer verdi. 

Kaddafi mesajında şu ifadeleri kullandı:

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ölümü beni derinden sarstı. Esaret altındayken bana sürekli selam gönderirdi

Bu sözlerle, cezaevinde bulunduğu dönemde el-Haddad ile dolaylı biçimde iletişim kurduklarını ima etti.

Saadi Kaddafi ayrıca, el-Haddad’ın Libya’da “gerçek bir ordu kurmayı arzuladığını” vurguladı.

Saadi Kaddafi, Eylül 2021’de, Trablus’taki bir cezaevinde yedi yıl tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin kendisi hakkında verdiği beraat kararı doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin hemen ardından Türkiye’ye giden Kaddafi, burada siyasi sığınma elde etmişti.

ÜST DÜZEY İSİMLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdül Hamid Dibeybe, dün akşam yaptığı açıklamada, uçak kazasında Muhammed el-Haddad’ın yanı sıra; Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Feturi Garibel, Askerî Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katayvi, Libya Genelkurmay Başkanlığı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab ile Genelkurmay Basın Ofisi foto muhabiri Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlgili Konular: #Ankara #uçak kazası #libya #muammer kaddafi