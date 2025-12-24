Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan'ın başdanışmanı Göksel Aşan, Can Holding'den rüşvet aldığı iddiasıyla ifade verdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, eski Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'la ilgili çok çarpıcı bir 'rüşvet' iddiası ortaya atıldı.

İddiayı dile getiren ise iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Kütahyalı, Göksel Aşan'ın Can Holding'den rüşvet aldığı iddiasıyla şüpheli olarak ifade verdiğini öne sürdü.

"Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı" diyen Kütahyalı, soruşturmanın ilerlediğini ifade etti.

Kütahyalı, konuyla ilgili olarak konuştuğu En Son Haber yayınında da "Hâlâ 'Hükümete yakın isimler kayrılıyor' deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye profesörüdür. Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı. Göksel Aşan, Can Holding soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve o soruşturma ilerliyor. Burada dosyayı kapatalım olmadı. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yayındaki ilgili kesiti sosyal medya hesabından alıntılayan Kütahyalı, "Bunu ilk kez açıklıyorum. Medyada bu gerçek ilk kez ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Can Holding’ten rüşvet aldığı (düzenli maaşa bağlandığı) iddiasıyla bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli olarak ifadeye alındı" diye yazdı.

İSTİFA TALEBİNİ 'KİŞİSEL SEBEPLER' DİYEREK DUYURMUŞTU

Göksel Aşan, 19 Kasım'da yaptığı paylaşımda istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin.”