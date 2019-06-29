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İstanbul’un göbeğinde boğaza karşı ‘organik tarım’ 29 Haziran 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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MAHALLEDE TOHUM TAKAS ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR

Kuleli Emek Mahallesi Derneği, sertifikasız yerli tohumun satışı yasak olduğu için her yıl tohum takas etkinliği düzenliyor. Etkinlikte, yerli tohumlar ücretsiz olarak el değiştiriyor.
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İstanbul'un denizi ve tarihiyle ünlü ilçesi Üsküdar'da bulunan Kuleli Emek Mahallesi, betonlaşma ve yüksek binalara meydan okuyor. Tek katlı ve bahçeli evlerden oluşan mahallede vatandaşlar, yerli tohum kullanarak organik tarım yapıyor. Dededen gelen 80 yıllık geleneği sürdüren mahalleli, elde ettikleri ürünleri ise kurdukları dernek çatısı altında satıyor.