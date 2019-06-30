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İşte domatesin tarladaki fiyatı 30 Haziran 2019, Pazar DHA

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kışın tezgah fiyatının 15 liraya kadar çıktığını görünce önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates tohumu eken üreticiler, umduğunu bulamadı.
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Domatesin kilosu tarlada, kalitesine göre, 30- 50 kuruştan alıcı buldu. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, dolu ve sağanağın vurduğu tarlaların sahiplerinin, masrafını bile karşılamakta zorlandığını söyledi.