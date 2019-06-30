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İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da domates sezonunun açıldığına dikkati çekerek, "İlk ürünlerimizi topluyoruz. Son dolu ve sağanakta zarar gören mahsulümüzde, bir kısmında hasar var. Diğer yandan domates fiyatlarının da düşük olması bize ikinci bir mağduriyet yaşattı. Bu şartlarda üreticinin masraflarını çıkarması çok zor. Çiftçiler rastgele, bildiği gibi ürün yetiştiriyor. Bir araya da gelemiyoruz. Bir kooperatif altında olmamız ve hal esnafına teslim olmamamız gerekiyor. Üretici mağdur, tüketici ondan mağdur. Aracılar, üreticiden daha fazla kazanıyor. Alın terinin karşılığı maalesef yok. Üreticinin şevki kırıldı. Hepimiz mağduruz. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates dikildi" diye konuştu.