Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan ‘mutlak butlan’ yorumu: 'Kapatılsaydı daha iyi olurdu, çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık’

Demokrasi Platformu’nun düzenlediği Bahar Konferansları’nın ikincisi, “Adalet Hemen Şimdi” başlığıyla İstanbul Fatih’te gerçekleştirildi.

Konferansta eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Prof. Dr. Sevtap Yokuş, Prof. Dr. İzzet Özgenç ile hukukçu Figen Çalıkuşu konuşmacı olarak yer aldı.

Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, CHP’nin 38’inci olağan kurultayına ilişkin verilen ‘mutlak butlan’ kararı hakkında İlke TV’den Tuğba Özer’e değerlendirmelerde bulundu.

‘ÇOK YANLIŞ BULUYORUM, YSK’NİN GÖREV YETKİSİ GASP EDİLMİŞTİR’

Demokraside çok ağır bir yara açıldığını belirten Haşim Kılıç, “Bundan sonra bütün partiler bu yolla, asliye hukuk hâkiminin kararıyla etkisiz hâle getirilebilir. Kapatmaya gerek yok. Şu hâle bakın. Çok yanlış buluyorum. YSK’nin görev yetkisi gasp edilmiştir” diye konuştu.

‘YSK’NİN KENDİ GÖREVİNE SAHİP ÇIKAMAMASI BENİ ÜZDÜ’

Kararın anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Kılıç “Bir anayasal kurul olan Yüksek Seçim Kurulu’nun kendi görevine sahip çıkamaması beni üzdü. Anayasada seçim sürecindeki tüm konuların çözüm yeri YSK’dir. Seçimler kamu düzenini o kadar etkiliyor ki YSK’nin kararlarına karşı bir başka merciye başvurulamıyor. Ama bir asliye hukuk mahkemesine yapılan müracaatla böyle bir karar alındı” dedi.

‘KEŞKE KAPATILSAYDI, KAPATILMA KARARINDAN ÇOK DAHA AĞIR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK’

“Keşke kapatılsaydı, bundan daha iyi olurdu diye düşünüyorum” ifadelerini kullanan Kılıç, şunları söyledi:

“Kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler adına çok üzücü bir gelişme. Bundan sonra hiçbir parti güven içerisinde faaliyetlerini sürdüremeyecek. Bence esas turbun büyüğü geride. Yargıtay bu kararı onaylarsa çok daha ciddi sorunlar ve tartışmalar çıkacak. Bu tartışmalar çıkmasın diye aslında yetki YSK’ye verilmiş. YSK’nin iki gün içinde bunu sonuca bağlayacağı ifade edilmiş.”