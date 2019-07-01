4

HAVA KİRLİLİĞİ ÜREME ORGANLARINI YAŞLANDIRIYOR



Trafiğin çok yoğun olduğu yol kenarında yaşayan yaklaşık 10 kadından 6’sı kısırlık açısından risk grubuydu çünkü düşük AMH’na sahiptiler. Daha az kirli bölgelerde yaşayan kadınlarda bu oran 10’da 4’ten daha azdı.



Normalde AMH seviyesi 25 yaşından sonra azalır ama çalışmada kirli havaya maruz kalanlarda düşük AMH değeri yaşla bağlantılı olmaksızın azalmıştır. Bilim insanları hava kirliliğinin üreme organlarının yaşlanmasını hızlandırdığını belirtmişlerdir.