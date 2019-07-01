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Kadınlar trafik yüzünden kısır kalabilir! 1 Temmuz 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Yoğun trafiği olan yollara yakın oturan 10 kadından 6’sı kısırlık riskiyle karşı karşıya. Trafik kaynaklı hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kadınlar erken menopoza giriyor ve üreme sorunlarıyla üç kat daha fazla karşılaşıyor. Solunan toksik hava, yumurtalıklardaki yumurta sayısını düzenleyen ana hormonları bozuyor.
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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli konuda şu bilgileri verdi:

“Nitrojen dioksit (NO2) gibi gazlar (arabalardan çıkan) en kötü etkiye sahiptir.

İlk çalışma İtalya’dan... Araştırmacılar bin 318 kadının kandaki AMH (anti müllerian hormon) seviyelerini test ettiler.