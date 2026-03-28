MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından... Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken paylaşım

28.03.2026 12:19:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, dün gece yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı. Yönter’in istifası, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı ve “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASI: ANCAK BU KADAR OLUR

Yönter'in istifasının ardından Ankara'da sokak ortasında suikastla öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nefsini, koltuğundan büyük sanan birinin istifası ancak bu kadar olur. Kalk derler kalkar, otur derler oturur" ifadelerini kullandı.

Ateş'in bu paylaşımı, İzzet Ulvi Yönter'e ve Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin bir gönderme olarak yorumlandı.

