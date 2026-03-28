Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastaneye kaldırılmıştı: Cengiz Kurtoğlu ameliyata alındı!

28.03.2026 09:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Burun kanaması şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, acil olarak ameliyata alındı.

Arabesk müziğin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen bir haber geldi. Burun kanaması sonrası dün akşam hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının, yapılan tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

DAMAR TIKANIKLIĞI TESPİT EDİLDİ

Doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Kurtoğlu'nun iki damarında tıkanıklık olduğu ve o damarlardan birine stent takıldığı aktarıldı.

Tedavi süreci hastanede devam eden Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve doktor gözetiminde kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahne programında değişikliğe giden Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İlgili Konular: #ameliyat #Cengiz Kurtoğlu

İlgili Haberler

Ünlü model Tülin Şahin ameliyat olacak: 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım'
Ünlü model Tülin Şahin ameliyat olacak: 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' Yıllardır meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken ünlü model Tülin Şahin, göğsünde tespit edilen riskli tümör nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Şahin, "Bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursam bu benim için çok kıymetli" diyerek hemcinslerine çağrıda bulundu.
13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu
13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu Üst üste geçirdiği operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13'üncü burun ameliyatının ardından takipçilerine açıklama yaptı. Dalkılıç, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. İki sene sonra burnum oldu" dedi.
Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı
