Hastaneye kaldırılmıştı: Cengiz Kurtoğlu ameliyata alındı!

Arabesk müziğin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen bir haber geldi. Burun kanaması sonrası dün akşam hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının, yapılan tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

DAMAR TIKANIKLIĞI TESPİT EDİLDİ

Doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Kurtoğlu'nun iki damarında tıkanıklık olduğu ve o damarlardan birine stent takıldığı aktarıldı.

Tedavi süreci hastanede devam eden Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve doktor gözetiminde kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahne programında değişikliğe giden Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.