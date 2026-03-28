AKP’nin torba yasası yolda: Öğrenci affı genişliyor

AKP’nin hazırladığı torba yasa teklifinde yine milyonları ilgilendiren düzenlemeler bir araya getiriliyor. Parti kaynakları, teklifin yalnızca tek bir alanla sınırlı kalmayacağını; ekonomiden eğitime uzanan geniş bir çerçevede hazırlandığını ifade ediyor. SGK ve vergi borçlarına yönelik düzenlemelerin de paketin önemli ayaklarından biri olacağı belirtiliyor. Kulislerde en çok konuşulan başlık ise öğrenci affı.

‘SINIRLI AMA KAPSAYICI FORMÜL’

Edinilen bilgilere göre taslakta klasik af modelinden farklı olarak daha “sınırlı ama kapsayıcı” bir formül öne çıkıyor. Buna göre af, 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenleri kapsayacak. Sistemin tamamen gevşetilmesi yerine, belirli kriterlerle geri dönüş yolu açılacak.Bu yaklaşımın, hem kamuoyundaki “af beklentisini” karşılamayı hem de üniversitelerdeki yığılmayı kontrol altında tutmayı hedeflediği ifade ediliyor.

YARI SÜRE ŞARTI DİKKAT ÇEKİYOR

Taslakta öne çıkan en kritik detaylardan biri de “yarı süre” şartı. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın en az yarısını tamamlamış olması gerekecek Başarısızlık ya da devamsızlık engel sayılmayacak. Parti kurmayları bu modeli, “sisteme emek vermiş öğrenciyi geri kazandıran ama tamamen kontrolsüz olmayan bir düzenleme” olarak tanımlıyor. En dikkat çekici kalem ise lisansüstü eğitimle ilgili. Edinilen bilgilere göre; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin affa dahil edilmesi yönünde güçlü bir eğilim var. Özellikle tez aşamasında sistemden kopan öğrenciler için ayrı bir model üzerinde çalışılıyor.

‘SİSTEMİ RAHATLATMA’ GEREKÇESİ

İktidar cephesine göre düzenlemenin gerekçesi, yükseköğretimde biriken dosyaların temizlenmesi ve eğitim sisteminin daha işlevsel hale getirilmesi. Ancak kulislerde, sık aralıklarla gündeme gelen af düzenlemelerinin kalıcı çözüm üretmediği yönündeki değerlendirmelerin de dile getirildiği konuşuluyor.

TEŞVİK VAR, SİGORTA YOK

Taslak yalnızca af düzenlemesiyle sınırlı değil. Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerine iki ek sınav hakkı ve uygulamalı eğitim ve intörnlük eksiklerine tamamlama imkânı getirilmesi planlanıyor. Ayrıca üretim süreçlerine katılan öğrencilere teşvik ödemesi yapılabileceği, ancak bu öğrencilerin sigortalı sayılmayacağı ifade ediliyor. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.