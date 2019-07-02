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Midye haftada 3-4 adetle sınırlandırılmalı 2 Temmuz 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Bir midye dolma 80 kalori

Sokak lezzetleri arasında önemli bir yeri olan midye, dolmasından tavasına kadar pek çok seçenekle tezgâhları süslüyor. Midye tüketirken sağlıklı sularda yetiştirilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlara göre, midye düşük kalorisinin yanı sıra çinko, fosfor, selenyum, iyod, EPA DHA gibi omega-3 içeriği yüksek olan besin grubunda yer alıyor. Pirinçle hazırlanan 90 gram ağırlığındaki bir midye dolmanın yaklaşık olarak 75-80 kaloriye denk geldiğine dikkat çeken uzmanlar, haftada 3-4 adet midye dolma tüketilmesini tavsiye ediyor.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sokak lezzetleri deyince ilk sıralarda yer alan midyenin sağlıklı tüketimine ilişkin bilgiler verdi.
Midye tüketiminin son yıllarda giderek yaygınlaştığını ifade eden Özden Örkçü, midyenin düşük kalorili ve Omega 3 içeriği yönünden zengin bir besin maddesi olduğunu ancak yetiştirildiği ortam nedeniyle ağır metaller içerebileceğini söyledi.