Son Dakika.. Emekli aylığı düzenlemesi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Kanun teklifinde bulunan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesini öngören düzenleme komisyonda kabul edildi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 2019 yılında 1000 lira ile başlatılan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenlik sisteminin önemli koruma mekanizmalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Gülsoy, komisyondaki konuşmasında düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir.

Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır.''

CHP’DEN TABUTLU PROTESTO

Toplantı öncesinde CHP’li milletvekilleri, yanlarında getirdikleri tabut maketi ve tencereyle protesto düzenledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protesto sırasında şu ifadeleri kullandı:

''Emeklinin tabutuna son çiviyi birazdan AK Parti milletvekilleri çakacak. Bu çekici AK Parti milletvekillerine vereceğiz. Bu tencerede ise et, tavuk yok. Taş var, dert var.''