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Korkup ağlamaya başladı! Yurttaşlar sakinleştirdi 11 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Merthan K. (8) yaralandı. Kaldırımda oturarak çağrılan ambulansı beklerken ağlayan Merthan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
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Kaza, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Onur C. (21) yönetimindeki 19 AAS 419 plakalı otomobil, bisikletli Merthan K.'ye çarptı.