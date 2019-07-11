Korkup ağlamaya başladı! Yurttaşlar sakinleştirdi
Korkup ağlamaya başladı! Yurttaşlar sakinleştirdi
11 Temmuz 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Merthan K. (8) yaralandı. Kaldırımda oturarak çağrılan ambulansı beklerken ağlayan Merthan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
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Kaza, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Onur C. (21) yönetimindeki 19 AAS 419 plakalı otomobil, bisikletli Merthan K.'ye çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle Merthan, savrulup otomobilin ön camına çarparak yere düştü. Yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Korkan ve kaldırımda oturup, ağlayarak çağrılan ambulansı bekleyen Merthan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
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Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Merthan K., Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alıındı.
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Otomobil sürücüsü Onur C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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