Son dakika... 'Kürt kadın' fıkrası tepki çekmişti: Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepki çekti.

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Gürlek, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma… https://t.co/5JotD1l2KO — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 6, 2026

RAHMİ KOÇ'TAN "ÖZÜR" GELDİ

Rahmi Koç, açıklamasında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

O FIKRA TEPKİ ÇEKTİ

Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Rahmi Koç'un burada anlattığı 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM DA GÜLDÜ

Koç'un bu 'fıkrasına' yanında duran eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da güldüğü görüldü.

PERVİN BULDAN VE ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ: "TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Koç'un sözlerine hem DEM Partili Pervin Buldan hem de AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan Buldan "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" diye yazdı.

Ömer Çelik ise Rahmi Koç'un sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz."