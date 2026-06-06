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Yandaş gazete duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun sıradaki hedefi il başkanları

Yandaş gazete duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun sıradaki hedefi il başkanları

6.06.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yandaş gazete duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun sıradaki hedefi il başkanları

Mahkeme kararıyla CHP'de Genel Başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin il başkanları ile görüşeceği ve kendisine karşı olanları disipline sevk edeceği iddia edildi.
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'Mutlak butlan' sürecinde iktidara yakınlığı ile bilinen gazetelere verdiği röportajlar ile dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve yönetimi hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin il başkanları ile görüşeceği ve kendisine karşı cephe alanları disipline sevk edeceği iddia edildi.

"YA TARAF OLUN YA BIRAKIN"

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu partinin il başkanlarına bir davette bulunacak.

Kılıçdaroğlu başkanlara, "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" çağrısı yapacak. Bu daveti reddedenler ise disipline sevk edilecek.

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Söz konusu haberde; Gaziantep, Düzce ve Giresun il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine ayrıca değinilmesi dikkat çekti. 

İktidara yakın gazete gelişmeyi, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yer vererek, "Cephe alanlara neşter vuracak" ifadeleri ile servis etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi, partinin genel merkez binasına polis müdahalesi ile girmişti.

Yönetim, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay çağrılarına 'tedbir kararını' öne sürmüştü. Son olarak ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, seçilmiş Özel dönemindeki ihraçlar iptal edilmişti.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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