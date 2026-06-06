Özgür Özel programını iptal etti, Meclis'te olacak: Salı günü kürsüde kim konuşacak?

CHP'de Salı günü grup toplantısını kimin gerçekleştireceği merak konusu.

Partiye mahkeme kararı ile atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Salı günü kendilerinin kürsüde konuşma gerçekleştireceğini açıkladı. Özel başkanlığında seçilmiş CHP yönetimi ise Meclis Başkanlığı'nın yazısını anımsatarak karşı hamle aldı.

ÖZEL MANİSA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre; bu kapsamda Özgür Özel, 9 Haziran Salı günü için Manisa programını iptal etti. Özel'in TBMM'de olması bekleniyor.

Grup toplantısının olacağı gün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü. Özel'in bu kapsamda Manisa'da anma toplanmasına katılması bekleniyordu.

Erkin'in Özgür Özel'e yakın isimlerden aktardığına göre, Özel pazartesi günü bir toplantı yapacak. Pazartesi günü "olağanüstü" bir konu yaşanmazsa Özel yönetimi Salı günü Meclis'te olacak.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup toplantısı konusunda tavrının da bu süreçte belirleyici olacağı düşünülüyor.