3

"Ben Türkiye'ye gelmeye karar vermek durumundaydım. Çünkü annemin 12 cm'lik bir tümörü vardı. Bu süreçte, onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle zaman geçirebilmek benim için çok önemliydi."



"O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi, birlikte olduğum, dostluk kurduğumuz veya ailesi olduğumuz her kişiye ben adil, hoşgörülü ve saygılı davranma taraftarıyım. Kişiler artık birbirlerinden ayrıldıklarında birbirlerine karşı bir sorumluluk yada yükümlülük sahibi de değiller."



"Birinin birine hesap sorması da doğru değil. Burada 'biri kazandı, biri kaybetti' gibi bir durumda olmuyor. Kişilerin yolları ayrılıyor, farklı noktalara gidiliyor. O yüzden ben şu anda Türkiye'deyim."

