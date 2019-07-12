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Metin Hara ilk kez konuştu 12 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı. Dünyaca ünlü model, iş insan Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açtı. Metin Hara 'yine purolu adamlar kazandı' diyenlere Youtube kanalından yanıt verdi.
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"Sürekli özel hayatla ilgili soru geliyor. Ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum. Konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldılar mı veya farklı haberler mi diye söylenenler var. Biz 5 ay evvel, en son gidişimde yolları ayırdık."