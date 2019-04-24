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WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak! 24 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını derinden etkileyecek bir yasağa hazırlanıyor.