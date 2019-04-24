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Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalışan WhatsApp’ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

