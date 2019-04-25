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Tarlabaşı'nda laf atma kavgası 25 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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BEYOĞLU'nda laf atma sonrası yaşanan saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan laf attığı öne sürülen bir kişiye gruptakilerin öfkesi büyük oldu.