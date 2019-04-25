Tarlabaşı'nda laf atma kavgası
Tarlabaşı'nda laf atma kavgası
25 Nisan 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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BEYOĞLU'nda laf atma sonrası yaşanan saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan laf attığı öne sürülen bir kişiye gruptakilerin öfkesi büyük oldu.
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Laf attığı öne sürülen kişi taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Ancak aralarında trans bireylerin de bulunduğu gruptakiler taksinin yolunu kesti. Taksideki kişi tekmelerle dövüldü. Taksici hızla uzaklaşarak araçtaki kişiyi gruptakilerin elinden kurtardı.
/Archive/2019/4/25/1362016_resource/tarlabasinda-laf-atan-kisiyi-ofkeli-gruptan-taksici-kurtardi_2733_dhaphoto3.jpg