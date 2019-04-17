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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Yüzlerce kişinin karşıladığı Ekrem İmamoğlu, izdiham nedeniyle adliye çıkışında yapacağı açıklamayı iptal etti. Ünlü isimler ise sosyal medyadan İmamoğlu'na destek mesajları paylaştı...