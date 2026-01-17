Veysel Demirci kimdir? Ziver Air'in sahibi Veysel Demirci nereli, ne iş yapıyor?

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen özel jetin, Ziver Holding iştiraki Ziver Air bünyesinde kayıtlı olduğu ortaya çıkınca şirketin sahibi Veysel Demirci de merak konusu oldu. Peki, Veysel Demirci kimdir, hangi şirketlerin sahibi ve siyasi geçmişi nedir?

VEYSEL DEMİRCİ KİMDİR?

Veysel Demirci, iş dünyasında özellikle inşaat ve altyapı projeleri ile tanınıypr. Demirci, Ziver Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. Holding bünyesinde inşaat, altyapı, enerji, lojistik ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.. Ziver Air de bu iştiraklerden biri.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Veysel Demirci’nin adı siyasetle ilk kez 2015 yılında AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olmasıyla gündeme geldi.

ZİVER HOLDİNG VE KAMU PROJELERİ

Ziver Holding, son yıllarda aldığı kamu altyapı ve inşaat projeleri ile sık sık gündeme geldi. Şirketin farklı bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yürüttüğü projeler, zaman zaman muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da tartışma konusu oldu. Holdingin büyüme süreci ve aldığı ihaleler, Demirci’nin isminin kamuoyunda daha fazla duyulmasına neden oldu.

2022 yılında rekabete imkan veren, kanunun esas olarak öngördüğü "Açık usul" yerine, AKP’nin istediği ihaleyi istediğine verme aracı olarak kullandığı "21 b Pazarlık" usulüyle yapılan ihale kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 268 milyon TL olarak hesaplanan ihale, 11 Ekim günü özel olarak davet edilen 6 firma arasında bulunan Ziver İnşaat’a verildi.

2024 yılında Demirci, DSİ’nin Mersin Pamukluk Barajı içme suyu ishale hattı ihalesini 3 milyar lira bedelle aldı.