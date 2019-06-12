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Şarkıcı Berksan trafik kazası geçirdi! 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Şarkıcı Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken VIP aracıyla kaza geçirdi. Ünlü şarkıcının kazada omzu ve boynu incindi.
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Bir süredir ortalarda görünmeyen sevilen şarkıcı Berksan'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Şarkıcı, Edirne'den İstanbul'a dönerken talihsiz bir kaza geçirdi.