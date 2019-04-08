Acun Ilıcalı'dan Zeynep Yılmaz iddialarına yanıt
Acun Ilıcalı'dan Zeynep Yılmaz iddialarına yanıt
8 Nisan 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
1
Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. İkilinin boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.
2
2017 yılında Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliği uzun sürmedi ve ikili, bir yıl sonra boşanma kararı aldı.
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/1198048_cover.jpeg
3
Şeyma Subaşı'nın boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı ortaya çıkarken Acun Ilıcalı'nın ise Itır Esen ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/ee.jpg
4
"BİRLİKTE MIAMI'DE TATİL YAPIYORLAR"
Bu olayların ardından şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz'dan dünyaya gelen kızı Yasemin ve Şeyma Subaşı'ndan dünyaya gelen kızı Melisa ile Miami'de paylaşım yapmıştı.
Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da Miami'de paylaşımlar yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın Yasemin ve Melisa ile birlikte Miami'de oldukları iddia edilmişti.
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/Screenshot_3.jpg
5
"MIAMI EKİBİ"
Zeynep Yılmaz'ın Miami sahillerinde fotoğraf paylaşmasının ardından Ilıcalı da kızları Yasemin ve Melisa ile çekilen pozlarını sosyal medya hesabından, "Miami ekibi; Yasemin, Melisa ve ben" notuyla yayınladı.
İşte o fotoğraflar...
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/Screenshot_4.jpg
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/Screenshot_5.jpg
/Archive/2019/4/8/1334834_resource/Screenshot_6.jpg