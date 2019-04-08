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Acun Ilıcalı'dan Zeynep Yılmaz iddialarına yanıt 8 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. İkilinin boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.
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2017 yılında Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliği uzun sürmedi ve ikili, bir yıl sonra boşanma kararı aldı.