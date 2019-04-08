4

"BİRLİKTE MIAMI'DE TATİL YAPIYORLAR"



Bu olayların ardından şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz'dan dünyaya gelen kızı Yasemin ve Şeyma Subaşı'ndan dünyaya gelen kızı Melisa ile Miami'de paylaşım yapmıştı.



Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da Miami'de paylaşımlar yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın Yasemin ve Melisa ile birlikte Miami'de oldukları iddia edilmişti.

