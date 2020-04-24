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"Bugün Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 105'inci yıl dönümü. 105 yıl önce bugün Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan itilaf kuvvetleri karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlatmış oldular. Tabi dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık sebebiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yapmış olduğumuz törenleri iptal ettik. Fakat geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da, biz Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklarda, Çanakkale kahramanlarını, o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. İstiklal Marşı'mızı okuduk. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike, bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu toprakları ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz."