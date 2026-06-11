Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde yapılan yılın üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 seviyesine düşürülen politika faizini sabit bırakma kararı almıştı. Böylece ocak ayındaki toplantıdan bu yana politika faizinde herhangi bir faiz indirimi yapılmamış oldu.