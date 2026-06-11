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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11.06.2026 14:01:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü toplantısını tamamladı. 11 Haziran 2026 Perşembe günü yapılan kritik toplantının ardından piyasaların beklediği faiz kararı kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayı toplantısı sonrası politika faizini belirledi. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesine sabit bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde yapılan yılın üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 seviyesine düşürülen politika faizini sabit bırakma kararı almıştı. Böylece ocak ayındaki toplantıdan bu yana politika faizinde herhangi bir faiz indirimi yapılmamış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek amacıyla bir araç olarak kullanılır.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Politika Faizi Artırılırsa:

  • Bankaların kredi faiz oranları yükselir.
  • Kredi maliyeti arttığı için borçlanma iştahı azalır.
  • Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama gözlenir.
  • Talep azaldığı için enflasyonun düşmesi hedeflenir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Politika Faizi Düşürülürse:

  • Kredi faiz oranları geriler.
  • Borçlanma maliyeti düştüğü için tüketim ve yatırım harcamaları artar.
  • Piyasada canlanma olur ancak artan talep nedeniyle enflasyon yükselme riski taşır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Haziran ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:

  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
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