CHP’de seçilmiş yönetim, butlanın ihraç hamlesine istifalarla yanıt verdi: Seçilmişler için kritik tarih Temmuz

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi aralarında Özgür Özel’e yakın 4 üyenin de olduğu 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etmesinin ardından partinin seçilmiş lideri Özgür Özel, Meclis’te kurmaylarıyla toplandı.

Özel, kurmaylarıyla PM’den istifa edip etmemeyi değerlendirdi. Bu kapsamda partinin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre, bugün saat 11.00’de, aldıkları karara ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

28 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İhraçlardan önce PM toplantısına katılarak toplumun kurultay beklentisini anlatmak istediklerini söyleyen Emre, ihraçlar sonrası bu durumun zorlaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun PM’de çoğunluğu elde etmek için parti tüzüğüne aykırı ihraçlar yaptığını belirten Emre “Kendi yandaşlarının az olduğu bilindiği için 4 arkadaşımızı disipline sevk ettiklerini açıkladılar. Tüzüğümüz der ki Parti Meclisi 3’te 2 üye sayısının altına düşünce kurultay kararı alınır. Biz 28 kişinin istifasını aldık. 10’a yakın arkadaşımız da yapılanın yanlış olduğunu, bir an evvel kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmadığını ifade etmeye gidiyorlar” dedi.

Emre, tüzük gereği 45 gün içinde kurultay yapılması gerektiğini kaydetti. Aksinin suç olacağını söyleyen Emre “Parti maddesinde 'butlan olursa' diye bir istisna yok. Bu noktadan sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir karar alamazlar. Bu yanlıştan dönün” ifadelerini kullandı.

"KRİTİK ZAMAN TEMMUZ AYI"

Partinin seçilmiş yönetimi, istifa kararını “uzun ve zor bir değerlendirmenin sonunda aldığını” söyledi. CHP’nin seçilmiş kurmayları, bundan sonraki süreçle ilgili kritik tarihin temmuz ayı olduğunu belirtiyor.

Partinin temmuza kadar kurultay yapmazsa seçime giremeyeceğiyle ilgili endişelerini yineleyen kurmaylar “Gelecek hafta olağanüstü kurultay için topladığımız imzaları teslim edeceğiz. Partiyi kurultaya götürmek için tüm yolları zorlayacağız” diyor. Bu sırada yapılan yeni parti tartışmalarını da değerlendiren kurmaylar “O felaket senaryosunun ihtimali. Biz parti içi bütün mücadele yolları tükenene kadar CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz” görüşünü paylaşıyor.

Partililer adli tatile kadar Yargıtay’dan bir karar çıkmasını beklediğini de belirtiyor. Bu kapsamda yeni parti senaryolarının temmuz sonrasına kaldığı görülüyor.

YETKİLİ ‘MAHKEME’ OLDU

Kılıçdaroğlu kanadı ise, Özel ekibinin istifasının ardından saat 13.10’da CHP genel merkezinde PM toplantısını gerçekleştirdi.

Özel kanadına istifa edeceğini söyleyen Yaşar Seyman, toplantıya katılarak istifadan vazgeçti. İki buçuk saat süren toplantı sonrası saat 16.00 civarında açıklama yapan butlan sözcüsü Müslim Sarı, “Tam bir katılımla toplantı yapmayı umuyorduk ama bu mümkün olamadı. 27 arkadaşımızın istifa listeleri bize ulaştı. 30 arkadaşımız üyeliğini sürdürüyor. İstifaların muhatabı CHP genel merkezi değil. İstinaf mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifa veya görev kabul etmenin ilgili irade tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Yani şu an itibariyle genel merkezin yapacağı bir işlem yok” ifadelerini kullandı.

KURULTAYA YİNE ‘TEDBİR’ BAHANESİ

Tüzüğe göre kurultay tartışmalarına yanıt veren Sarı, “Tedbirle verilen bir yok sayma söz konusu. Önceki organlar da göreve döndü. Karar kesinleşmeden kurultay yapılamayacağı hüküm altında. Bu süreçle ilgili bir ceza davası da yürütülüyor. PM’nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi yargı kararına karşı da bir yaklaşım oluyor. PM’nin katılanlarla yola devam edeceği yargı kararında. Dolayısıyla kaç kişi olduğunun önemi yok. Bu istifalar karşısında kurultaya gidilmesi hukuken mümkün değildir” savunmasını yaptı.

Sarı, PM’nin katılanların salt çoğunluğuyla karar alma yetkisi olduğunu da ileri sürdü.

TARİHE MAHKEME KARAR VERECEK

Toplantıda kurultay konusunu konuştuklarını aktaran Sarı, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar partinin tüm organlarından görüş alacaklarını belirterek, “Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir takvim açıklanmasını, bununla ilgili bir çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih söylemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Dolayısıyla ‘Şu tarihte bir kurultay yapalım’ diyemiyoruz. Parti tabanının taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız. Mahkemenin verdiği karara göre bir kurultay tarihi verilir” ifadelerini kullandı.

Sarı, MYK’nin bir kurultay takvimi çalışacağını söyledi.

"YSK’YE SORABİLİRİZ"

26 Temmuz’a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçime giremeyeceğiyle ilgili YSK’den bilgi alınıp alınmayacağı sorulan Sarı, “Partinin seçime girmemesiyle ilgili durum mevzu bahis değil. Hukuken mümkün değil. Ucuz polemik konusu. Sorarız elbet” yanıtını verdi.

İBB davasında tutuklu Pınar Türker'in 'çıplak arama' iddiaları gibi İBB Davası’ndaki gelişmeleri takip edip etmedikleri sorulan Sarı, ailelerden kendilerine bilgiler geldiğini, bunları raporlaştırdıklarını kaydetti.

İHRAÇLAR SÜRECEK

Öte yandan; partide ihraçların belediye başkanları, milletvekilleri gibi pek çok isim için devam edeceği belirtiliyor. Bu kapsamda butlan yönetiminin bugün de yeniden toplanması bekleniyor.

Bugün yapılan toplantı sonrası ihraç politikası sorulan Sarı, “Kırmızı çizgilerimiz olduğunu söyledik. Partinin kurumsal kimliğine zedeleyen açıklamaları not ettiğimizi söyledik. İki başlılığa izin vermeyeceğimizi söyledik. Tasviyeci, rövanşist bir anlayışta olmadık. Tolerans gösterdik. Maalesef yol alamadık. Bunu yapmak zorunda kaldık” yanıtı verdi.

İhraç kararları kapsamında görevden alınan grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine kimlerin geleceğinin de bugün yapılacak toplantıda ele alınacağı kaydedildi. Partinin yönetmeliklerine göre başkanvekililikleri için seçim yapılması gerekirken, butlan yönetiminin buraya da bir atama yapacağı iddia ediliyor.