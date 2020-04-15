6

Kalekahyası, "Mahalle sakini arkadaşımız, cahilce bir karar vererek, kendisine imha edilmesi için verilen tabutları nehre atmış. Bu tabutlar geçmiş yıllara ait. Bu tabutlarla gelen cenazeler, virüs hastalığından ölen insanlara ait değil. Şaşkınlık ve panik oluştuğu için herkesten özür diliyoruz” diye konuştu.