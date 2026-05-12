Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı açıkladı

12.05.2026 14:21:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan, şampiyonluk maçının ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

BİR İLKİ YAŞADI

Bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan karşılaşmanın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı. Turan düzenlediği basın toplantısında ise gelecek sezon için Ukrayna'da manşet olan bir açıklama yaptı.

GELECEK SEZON DA SHAKHTAR DONETSK'TE

Ukrayna basınında Sport'ta yer alan haberde adı sık sık Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan'ın gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağı ifade edildi.

Turan'ın basın toplantısında gelen, "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz... Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorum var: Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız?" sorusuna "Elbette" yanıtını verdiği belirtildi.

Arda Turan'ın rüyası sona erdi: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace ile Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.
Arda Turan'dan maç sonu Fatih Terim açıklaması: 'Belki kenarda olsa...' Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'dan ilk sezonunda tarihi başarı: Ukrayna Premier Lig'de şampiyon Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.