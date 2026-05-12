Survivor’da korkunç kaza: Acun Ilıcalı yarışmayı süresiz askıya aldı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor Yunanistan'da korkutan bir kaza yaşandı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, çekimler dışında bulunduğu bir sırada kendisine bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yunan basınında yer alan bilgilere göre kaza, Dominik Cumhuriyeti'nin Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Turistik bir teknenin çarptığı 21 yaşındaki yarışmacıya ilk müdahale olay yerinde yapım ekibi tarafından gerçekleştirildi. Hastaneye kaldırılan Floros'un sağlık durumu hakkında yapım şirketi, "Yarışmacının durumu ciddi ancak stabildir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

YARIŞMA SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Kazanın ardından yayıncı kuruluş SKAI kanalı, Survivor yarışmasını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Yetkili liman makamları, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapım ekibi, özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı kamuoyunu sağduyuya davet ederek süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

10 KARDEŞLİ ARICI: FLOROS'UN HİKAYESİ

Kazanın ardından Floros’un yaşam öyküsü de yeniden gündem oldu. Kavala kentinde 10 kardeşli bir ailede büyüyen ve arıcılıkla uğraşan genç yarışmacı, Survivor’daki çalışkan kişiliği ve dayanıklılığı ile izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Yarışma prosedürleri dışında gerçekleştiği belirtilen bu kaza sonrası, genç yarışmacının ailesine destek mesajları yağdı.